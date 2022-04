Prima a maggio, poi anche ad ottobre: screnning sul territorio. L'importanza della prevenzione e a Castano ecco una serie di visite e controlli per la popolazione.

Prima a maggio, poi anche ad ottobre: screnning sul territorio. L'importanza della prevenzione e, allora, ecco che l'Amministrazione comunale di Castano ha deciso, appunto, di farsi promotrice di questo importante e fondamentale messaggio, promuovendo due periodi di controlli e accertamenti rivolti alla popolazione in diverse fasce di età. Più precisamente, il primo step riguarderà l'ambito cardio-vascolare (dai 45 ai 64 anni, senza precedenti eventi manifesti) con le verifiche, presso la Farmacia 'Gaiera' (dal 9 al 13 maggio, dalle 8.45 alle 11 e dalle 16.30 alle 18.45) per quanto concerne il colesterolo, la glicemia, i trigliceridi e i valori epatici (prenotazioni dal 2 al 6 maggio, chiamando lo 0331/888018, ufficio servizi sociali, dalle 10 alle 12.30). Quindi, spazio alle prevenzione ginecologica (dai 30 ai 49 anni) con pap-test (il 12 maggio, dalle 16 alle 18, presso la Casa dei Castanesi di via Moroni; prenotazioni fino all'11 maggio al 380/8644677, dalle 15 alle 18) e visita senologica-ecografia (il 4 e 18 maggio al poliambulatorio di via Alberto da Giussano a Busto Arsizio, dalle 17 alle 18.45; per prenotarsi, fino al 3 maggio, 0331/888018 ufficio servizi sociali, dalle 10 alle 12.30).

