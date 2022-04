'Pan. Le origini, il presente e il futuro': alla scoperta, appunto, del Fiat G91 Pan, un altro importante pezzo di storia che oggi è a Volandia.

'Pan. Le origini, il presente e il futuro': alla scoperta, appunto, del Fiat G91 Pan, un altro importante pezzo di storia che oggi è a Volandia. E proprio al Parco e Museo del Volo ecco, sabato 30 aprile, alle 10.15 in sala conferenze, un incontro per meglio conoscere l'aereo e le sue particolarità e caratteristiche. Si comincerà, allora, con i saluti del presidente del Comitato Scientifico, Claudio Tovaglieri, quindi spazio all'introduzione del generale S.A. Giulio Mainini su 'I sessant'anni della Pan', mentre tra gli interventi ci saranno quelli del colonnello Assenzio Gaddoni (presidente del Circolo della P.A.N.) per 'Mario Squarcina: un doveroso riconoscimento all'artefice delle Frecce Tricolori', del professor Massimo Ferrari (università Cattolica del Sacro Cuore di Milano) che si soffermerà sulla 'Nascita e sviluppo industriale del Fiat G91 Pan', del comandante Angelo Boscolo (ex solista Pan) 'I miei ricordi da solista con il G91 Pony 10', del comandante Maurizio Guzzetti (anche lui ex solista Pan) 'Il mio MB 339' e, infine, del comandante Giacomo Iannelli (pilota collaudatore Divisione Velivoli di Leonardo). Al termine, poi, roll out del Fiat G91 Pan.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!