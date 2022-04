Una giornata ricca di appuntamenti all’insegna dello sport, della sostenibilità e del vivere sano, da condividere con famiglia e amici. Domenica 1 maggio a Legnano è tempo di 'Bicinfesta', l'ormai immancabile appuntamento promosso dall'U.S. Legnanese 1913.

Una giornata ricca di appuntamenti all’insegna dello sport, della sostenibilità e del vivere sano, da condividere con famiglia e amici. Domenica 1 maggio a Legnano è tempo di 'Bicinfesta', l'ormai immancabile appuntamento promosso dall'U.S. Legnanese 1913. IL PROGRAMMA - Dalle 7.30 alle 8.30 è prevista la partenza della 7^ Randonnée Coppa Bernocchi – Giro dei 7 laghi per tutti i percorsi: 100 Km, 200 Km e Gravel. Partenza prevista presso la sede del Banco BPM dove sarà presente il tavolo per la registrazione; quindi, alle 9.30 apertura villaggio expo con stand a tema (biciclette vintage e custom, accessori e demo manutenzione bicicletta a cura di Ciclofficine e tante curiosità legate al mondo delle due ruote e non solo. Presso lo stand dedicato sarà possibile avere le informazioni di 'Circolare', progetto di mobilità sostenibile per la città di Legnano); dalle 11 alle 18, invece, 'Bicinfesta family', percorsi e intrattenimento pensato per i più piccoli come le gimkane strada (6-12 anni) e cross (6-16 anni) a cura della sezione Off Road US Legnanese, in collaborazione con club ciclistico Cardanese, pedalata 'Gino Bartali' dedicata ai più piccoli per imparare le regole della strada e ricevere la patente del bravo ciclista. Dalle 11 alle 18, 'Bicinfesta salute', particolare attenzione verrà posta anche alla salute con la presenza degli stand delle associazioni dedite alla salute come il controllo della glicemia grazie alla presenza di Dolce Vita Onlus, l’introduzione all’uso del defibrillatore con 60mila Vite da Salvare, consigli utili di alimentazione e integrazione e l’info point di Human Clinic. Alle 10, partenza dell'edizione zero della 'Stralegnanese', manifestazione amatoriale, non competitiva, ad andatura libera. Alle 11, dimostrazione utilizzo del defibrillatore (oltre al suo stand, aperto per tutta la durata della manifestazione, 60000 vite da salvare offrirà una dimostrazione pratica per l’utilizzo del defibrillatore e sarà possibile fare esercitazioni pratiche assistiti dai volontari dell’associazione). Alle 11.30, premiazioni 'Stralegnanese' e alle 12 apertura ristoro alpini e 'BirrAperitivo' con Justine Mattera. Proseguendo, alle 12.30 spettacolo Bike Trial con il campione Alberto Limatore (imperdibile freestyle e bike trial show nell’area eventi di Largo Tosi. Star della giornata il 14 volte campione italiano assoluto vincitore della coppa del mondo, 9 volte Guinnes World Record che ci stupirà con le sue spettacolari evoluzioni). Alle 14, Urban Tour – partenza percorso A (tour con cicloguida per scoprire curiosità e punti di interesse della nostra città, organizzato in collaborazione con TurismoSempione. Il percorso A, avrà come tema 'La nostra storia dal Medioevo al Novecento'. Alle 15.30, dimostrazione utilizzo del defibrillatore e alle 16.15 spettacolo Bike Trial con il campione Alberto Limatore. Alle 16.30, infine, Urban Tour – partenza percorso B (tour con cicloguida per scoprire curiosità e punti di interesse della nostra città organizzato in collaborazione con TurismoSempione. Il percorso B avrà come tema 'Percorso B: Parco Borsellino Falcone - Il Guerrieo - Ex Bernocchi'.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!