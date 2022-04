Dieci o cinque chilometri: tutto pronto a Legnano per la 'Stralegnanese - Allianz Viva', manifestazione amatoriale non competitiva ad andatura libera.

Dieci o cinque chilometri: tutto pronto a Legnano per la 'Stralegnanese - Allianz Viva', manifestazione amatoriale non competitiva ad andatura libera. L'appuntamento, promosso dall'U.S. Legnanese 1913 è in programma il primo maggio con partenza da Largo Tosi alle 10. La quota d’iscrizione è di 15 euro e non è rimborsabile in alcun caso (20 euro il giorno della partenza). Con l’iscrizione, il partecipante riceverà il pacco Stralegnanese contenente il pettorale numerato, informazioni utili, programmi, i gadget degli sponsor.

Apertura/Chiusura iscrizioni

- Iscrizioni on line: gli iscritti on line, con pagamento effettuato tramite carta di credito o Pay Pal o bonifico potranno ritirare la sacca d’iscrizione esclusivamente presso il luogo di partenza sabato 30 aprile dalle 14 alle 18 e domenica 1 maggio, dalle 7.30 alle 9.30.

- Iscrizioni alla partenza: il 1 maggio dalle 7.30 alle 9.30.

Le iscrizioni saranno comunque chiuse al raggiungimento dei 1000 iscritti. La società organizzatrice, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di anticipare la chiusura delle iscrizioni. Modalità d’iscrizione: on line sul sito internet www.otc-srl.it. pagamento con carta di credito (circuito Visa o MasterCard), Pay Pal, Bonifico Bancario.

Il percorso con partenza da Largo Tosi, si snoderà lungo le vie della città di Legnano sempre con arrivo in Largo Tosi. La partenza è prevista intorno alle 10.00 e l’arrivo dovrà avvenire entro le 12. Ogni partecipante è libero di percorrere il tracciato al passo che ritiene più idoneo.

Gara a squadre tra le contrade di Legnano

E’ indetta una gara a squadre riservata alle Contrade del Palio di Legnano che si svolgerà sul percorso dei 10 chilometri. Le squadre saranno composte da un minimo di 2 e un massimo di 8 partecipanti. Ai fini del risultato verrà presa in considerazione la media dei tempi dei partecipanti. La lista degli appartenenti alla squadra di ogni contrada dovrà essere fornita la mattina della gara all’organizzazione.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!