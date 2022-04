Una grande campo sportivo a cielo aperto in centro. Dall'11 al 17 luglio, infatti, ecco 'Busto Arsizio Sport', evento promosso dall’associazione Busto Arsizio Aiuta.

Una grande campo sportivo a cielo aperto in centro. Dall'11 al 17 luglio, infatti, ecco 'Busto Arsizio Sport', evento promosso dall’associazione Busto Arsizio Aiuta con la collaborazione dell’Amministrazione comunale. Più nello specifico, la manifestazione consiste in tre tornei che si svolgeranno in tre piazze (basket 3 vs 3 in piazza santa Maria, calcio a 5 in piazza san Giovanni e beach volley 4 vs 4 in piazza Vittorio Emanuele II) e le partite verranno disputate in orario serale durante la settimana e per tutto il giorno (ma non in coincidenza con le Messe) il sabato e la domenica. E non solo: sono previsti, infatti, anche incontri con personalità del mondo dello sport che racconteranno le loro esperienze di successo e momenti di promozione sprotiva in collaborazione con ASSB, su modello di ‘Busto: Sport per tutti’, il format settembrino che offre un’importante vetrina alle società cittadine. Il tutto, infine, avrà scopo benefico a favore del reparto di pediatria dell’ospedale di Busto Arsizio.

“Questa iniziativa va nella direzione di come, a mio parere, sia giusto promuovere lo sport tra più giovani, ovvero nelle piazze e tra la gente. E’ una modalità nuova e molto coinvolgente che riesce a unire tre aspetti: lo sport, la cultura sportiva di alto livello e il fine benefico, ecco perché sosteniamo convintamente Busto Arsizio Sport e saremo con i ragazzi dell’associazione dall’inizio alla fine. Sarà anche un’occasione di attrattività e valorizzazione per tutta la città” ha osservato l’assessore allo Sport Maurizio Artusa.

Busto Arsizio Aiuta, associazione giovane nata durante la pandemia per sostenere le famiglie in difficoltà e che continua ad aiutare sia offrendo a bambini e ragazzi iscrizioni gratuite alle società sportive, sia operando nell’ambito della rete di solidarietà cittadina, ha assicurato, tramite Vanessa Giani e Giuditta Lualdi, che sarà una settimana divertente, ma anche formativa. “Lo sport aiuta a crescere nella vita, mi piacerebbe che a chiunque possa arrivare questo messaggio anche grazie alle personalità sportive di spessore che porteremo in città” ha detto Lualdi.

