'Busto Bricks': mattoncini Lego protagonisti

Mattoncini Lego protagonisti a Busto Arsizio e al Museo del Tessile. 'Busto Bricks': una serie di eventi e laboratori per piccoli e grandi.

Passione... Lego: ecco, allora, l'appuntamento che fa al caso vostro. Già, perché proprio i famosi e colorati mattoncini fino al 13 maggio prossimo saranno gli indiscussi protagoniti a Busto Arsizio. Un bellissimo o meglio più momenti per vivere e scoprire alcune loro particolarità e caratteristiche, grazie a 'Busto Bricks', organizzato dal Distretto del Commercio, in collaborazione con il Comitato Commercianti Centro Cittadino e l’Amministrazione comunale. Mentre da una parte, dunque, ormai da diversi giorni ben 90 negozi hanno cominciato ad ospitare in vetrina numerosi costruzioni, dall'altra questo fine settimana (23 e 24 aprile) la sala delle feste del Museo del Tessile accoglierà BrianzaLUG con un plastico Lego di una dimensione mai vista in città (18 metri quadrati) e una mostra fotografica itinerante di Fotografia Costruttiva, oltre a laboratori creativi. Ma non è finita qui, visto che, contemporaneamente, gli alunni delle Elementari e delle Medie possono anche partecipare sabato ad un concorso presentando sculture originali, che saranno valutate dalla giuria, domenica pomeriggio. Non mancheranno, infine, iniziative collaterali 'green' come il ciclobus che guiderà i partecipanti che vorranno raggiungere in bicicletta il Museo del Tessile dal centro.

“E’ una bella idea, quello del Lego è un mondo che attira molto e raccoglie tanti appassionati di ogni età – ha affermato il sindaco Emanuele Antonelli - Sono certo che verrà tanta gente e ne approfitterà per conoscere Busto: il Distretto ha proprio il compito di rendere la città più attrattiva con eventi come questo”.

“La manifestazione, oltre a rappresentare un’importante operazione di marketing territoriale, conferma la validità di una formula già utilizzata prima della pandemia in varie occasioni, ricordo la mostra di arte tessile Miniartextil, il Baff, la Caccia al tesoro culturale per i più piccoli: portare la cultura nei negozi e nei pubblici esercizi. Il mondo Lego è creatività, quindi forma d’arte e di cultura, sono felice che i negozi ospitino queste particolari sculture e di festeggiare il ritorno di queste sinergie” ha commentato la vicesindaco e assessore alla Cultura e allo Sviluppo Economico, Manuela Maffioli.

“Apprezzo molto il coinvolgimento degli studenti con il concorso loro dedicato - ha aggiunto Cinzia Daniela Cerana, assessore all’Educazione - Dopo due anni di 'Dad', bambini e ragazzi hanno proprio bisogno di riappropriarsi di un gioco intramontabile, che sviluppa la creatività, senza tralasciare che vedere la propria opera esposta sarà motivo di grande soddisfazione. Un evento quasi necessario in questo momento”.

grazie all'evento organizzato dal Distretto Commercio Busto Arsizio e dai team BrianzaLUG e FOTOGRAFIA COSTRUTTIVA, due comunità riconosciute ufficialmente da THE LEGO®GROUP, con il sostegno del Comitato Commercianti Centro Cittadino di Busto Arsizio, di ASCOM e con la collaborazione del Comune di Busto Arsizio.

La manifestazione si svolgerà dal 16/04 al 13/05 con le esposizioni delle sculture LEGO negli 84 negozi che hanno messo a disposizione le proprie vetrine:

Venite a passeggiare per le vie della città e ammirate le vetrine dei negozi e scoprite e fotografate le costruzioni LEGO esposte

Il clou dell’evento si raggiungerà nelle giornate del 23 e del 24 aprile al Museo del Tessile e della tradizione industriale di Busto Arsizio nel quale il team di BrianzaLUG esporrà un plastico fatto di mattoncini LEGO, mentre FOTOGRFAIA COSTRUTTIVA esporrà la mostra fotografica itinerante.

Ci sarà anche un concorso per le scuole primarie e secondarie di primo grado, dove si potrà partecipare come istituito e come singoli alunni!



