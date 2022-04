Fiamma Cardani con gli Xela Unplugged su Rai Uno

Gli Xela Unplugged (dove suona la castanese Fiamma Cardani) partecipano al programma 'The Band' di Carlo Conti su Rai Uno. Appuntamento, allora, a stasera (22 aprile).

Le attenzioni, gli occhi e, poi, anche e soprattutto le orecchie, inevitabilmente saranno concentrate su di loro. Pronti, insomma, ad applaudire e fare il tifo per il grande ritorno degli Xela Unplugged che, questa sera (22 aprile), parteciperanno a 'The Band' di Carlo Conti in prima serata su Rai Uno. Ma se, da una parte, allora, ecco che tutta la provincia di Varese (dove il gruppo è nato) sarà incollata alla televisione, dall'altra sarà un momento davvero 'speciale' ancor di più per Castano. Già, perché è proprio da qui che arriva la batterista e cajon Fiamma Cardani. "Vai Fiamma", ecco, dunque, la voce che si leverà forte e chiara quando il programma (dedicato alla musica dal vivo e che vedrà di fronte 16 realtà, ciascuna guidata da un tutor, che, alla fine della prima puntata, diventeranno 8) inizierà. E tra di loro, come detto, ci saranno gli Xela Unplugged che, dopo gli esordi sul palco di MTV nel programma TRL, brano dopo brano hanno continuato a raggiungere importanti traguardi e successi. Fiamma, Alex e Luciano, infatti, accanto a progetti personali che li hanno portati a cogliere fantastiche opportunità, hanno continuato a suonare insieme e, oggi, il loro nuovo divertimento è rivisitare le hits più famose della musica pop e rock internazionale in una chiave molto originale e con un approccio acustico. Una band di grande talento, tre figure che regalano ogni volta emozioni uniche e che sono pronte, adesso, a quest'altra straordinaria esperienza.

