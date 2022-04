Raccolta rifiuti: distribuzione sacchetti

Cento sacchetti in mater-bi per la raccolta dei rifiuti organici, cinquanta sacchi gialli semitrasparenti per la plastica e cinquanta viola semitrasparenti per la raccolta dei rifiuti indifferenziati: è la dotazione annuale che, a partire da lunedì 2 maggio, sarà consegnata a tutti i cittadini arconatesi in regola con il pagamento della Tari.

Cento sacchetti in mater-bi per la raccolta dei rifiuti organici, cinquanta sacchi gialli semitrasparenti per la plastica e cinquanta viola semitrasparenti per la raccolta dei rifiuti indifferenziati: è la dotazione annuale che, a partire da lunedì 2 maggio, sarà consegnata a tutti i cittadini arconatesi in regola con il pagamento della Tari. La distribuzione sarà effettuata negli spazi della Sala Esposizioni, situata in via Roma 42, al piano terra del palazzo comunale.

Per poter ritirare il kit dei sacchi, gli utenti dovranno esibire la propria tessera sanitaria o anche delegare un’altra persona al ritiro, fornendole la propria tessera o la fotocopia della stessa (fronte e retro), accompagnata dal modulo di delega che sarà lasciato nella cassetta delle lettere, insieme all’avviso di distribuzione.

Ecco i giorni e gli orari per il ritiro: da lunedì 2 maggio a venerdì 6 maggio, tutti i giorni dalle 9 alle 13.30 e dalle ore 14.30 alle 18. Sabato 7 maggio dalle 9 alle 13.30 e il sabato successivo, 14 maggio, dalle 10 alle 13.30. Al punto di distribuzione i cittadini potranno non solo ritirare i sacchi, ma anche sostituire i mastelli e i biobox (contenitori per l’umido) che hanno in dotazione, qualora risultassero danneggiati. Quelli vecchi vanno riconsegnati, privi di rifiuti e lavati.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!