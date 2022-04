Quali sono gli elementi fondamentali dell’azienda che vorrei? La LIUC - Università Cattaneo ha realizzato una ricerca sul tema.

Le organizzazioni, come le conosciamo, sono state concepite per l’era industriale e non per l’era dell’innovazione. Oggi, nel nuovo mondo VUCAD (volatile, uncertant, complex, ambiguos, digital), i leader devono mettersi al servizio dei collaboratori facendo di tutto per permettere loro di lavorare al meglio e di essere totalmente engaged.

È indispensabile dunque trasformare le aziende in luoghi dove si dà senso e significato a quello che si fa, dove le persone partecipano attivamente ed incidono nella creazione di un futuro sostenibile per tutti.

La LIUC ha condotto una ricerca scientifica che ha permesso di identificare quali sono gli elementi fondamentali dell’azienda che vorrei. Se ne parlerà nel corso dell’evento con docenti e ospiti aziendali 'Perchè dovrei lavorare in questa azienda?', in programma venerdì 6 maggio dalle 14.45 presso l'Auditorium.

