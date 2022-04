La comunità piange don Cesare

A 90 anni è tornato alla 'Casa del Padre', quel 'Padre' che ha sempre servito con passione e dedizione con tanti anni di sacerdozio. Si è spento don Cesare Villa. Nel 2020 aveva ricordato in comunità i 65 anni da sacerdote al servizio della chiesa ambrosiana. Ricordiamo infatti che era stato coadiutore a Cuggiono e parroco a Castelletto; da diversi anni era invece sacerdote a Sumirago (Varese). “È stato emozionante tornare - ci aveva confidato quando tornò a visitare il paese - custodisco nel cuore tanti ricordi”.

Il triste annuncio è stato dato dalle sorelle Carla con Rino e Rosella, il fratello Silvio con Marisa, cognate, nipoti e parenti tutti. I funerali si svolgeranno in Quinzano San Pietro di Sumirago (Varese) giovedì 21 aprile alle ore 15. La salma sarà tumulata presso il cimitero di Triuggio (MB). Attualmente riposa presso la RSA San Gaetano din Caidate di Sumirago.

