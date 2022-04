Consegnati i 'Bonus Bebé'

Sono stati consegnati i Bonus Bebè 2022 presso l'asilo Nido di Buscate 'I primi passi': 31 i bimbi nati nel 2021 a cui è stata data una piccola pergamena di benvenuto e un'informativa relativa al bonus.

Sono stati consegnati i Bonus Bebè 2022 presso l'asilo Nido di Buscate 'I primi passi': 31 i bimbi nati nel 2021 a cui è stata data una piccola pergamena di benvenuto e un'informativa relativa al bonus, che consiste in un rimborso che verrà effettuato alle famiglie, le quali potranno scegliere tra diverse opzioni: rimborso fino a 150 euro per spese effettuate nelle attività commerciali di Buscate per beni destinati al bambino oppure un rimborso di 180 euro per l'iscrizione all'asilo nido di Buscate più 20 euro da spendere negli esercizi commerciali di Buscate per beni destinati al bambino.

“La cerimonia è stata un'occasione per fare un open day, per vedere la struttura e conoscere la cooperativa Albatros che si occupa della gestione e la sua offerta formativa – commenta l'assessore ai Servizi Sociali, Elena Bienati - Per i genitori che non hanno potuto ritirare la pergamena, rimaniamo a disposizione, contattando gli uffici comunali”.

