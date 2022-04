Miele per le mamme

La Festa della Mamma si sta avvicinando. Avete già pensato a cosa regalare? Ecco la proposta di Croce Azzurra Buscate per quest'anno: miele di acacia.

La Festa della Mamma si sta avvicinando. Avete già pensato a cosa regalare? Ecco la proposta di Croce Azzurra Buscate per quest'anno: i volontari consegneranno a casa delle vostre mamme degli ottimi vasetti di miele di acacia, accompagnati da caramelle miele e zenzero e dal cucchiaino coglimiele, in collaborazione con l'azienda agricola buscatese Druantia – Green is cool. “A partire dal maggio 2020, durante il primo lockdown, quando la difficoltà più grande era stare vicino alle persone a cui volevamo bene, abbiamo iniziato l’avventura delle consegne a domicilio con i regali per la festa della mamma e altre feste (San Valentino e Natale) e sono state molto gradite – commentano i volontari - Le consegne a domicilio permettevano di far arrivare un gesto di affetto anche a distanza. Mandare una confezione di miele quest’anno alla propria mamma, o a un’amica con un bimbo piccolo, è un gesto gentile che riscalda il cuore. E intanto si sostiene la propria ambulanza sul territorio, che non ha prezzo”. Gli ordini si ricevono via Whatsapp al 347/9277275, la consegna avverrà poi sabato 7 maggio. “Un gesto simbolico, green perché bisogna salvaguardare l’importanza delle api e scegliere prodotti a chilometro zero: questo miele, infatti, viene prodotto a Lonate Pozzolo presso l'Apicoltura Soldavini”.

