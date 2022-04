La società ciclistica Busto Garolfo propone per lunedì 25 aprile la sesta edizione della 'Rando selvaggia', con partenza dal velodromo

Uno porterà nelle vigne novaresi, l'altro in Valsesia e Cremosina. Cento o duecento chilometri. La società ciclistica Busto Garolfo propone per lunedì 25 aprile la sesta edizione della 'Rando selvaggia', con partenza tra le 8 e le 9 dal velodromo 'Roberto Battaglia'. Prima dell'iscrizione l'aspirante partecipante dovrà esibire il tesserino della società di appartenza, conditio sine qua non per disputare la kermesse. Il fatto che sia giunta all'edizione numero sei testimonia di per sé già la solidità di una tradizione e di un appuntamento ciclistico in grado di coinvolgere decine di appassionati.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!