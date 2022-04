Aree di laminazione: 400 mila euro

400 mila euro dalla Regione. Su di essi la giunta del sindaco di Nerviano, Daniela Colombo, potrà contare per la riqualificazione, ambientale e logistica, delle aree di laminazione poste in corrispondenza del torrente Bozzente in località Villanova.

400 mila euro dalla Regione. Su di essi la giunta del sindaco di Nerviano, Daniela Colombo, potrà contare per la riqualificazione, ambientale e logistica, delle aree di laminazione poste in corrispondenza del torrente Bozzente in località Villanova. E la notizia è stata salutata con soddisfazione anche dall'opposizione e in particolare dall'ex primo cittadino Massimo Cozzi: "Stiamo parlando di una zona - scrive in una nota - su circa 27 ettari di terreno, che al di là della fondamentale utilità idraulica ci auguriamo arrivi il prima possibile all'obiettivo di fruibilità da parte dei cittadini di quest'immensa area verde, l'auspicio è che si proceda nella direzione di un progetto di carattere ambientale e naturalistico che comprenda la coltivazione delle aree, biodiversità, e percorsi pedonali e ciclabili".

Insomma, un'oasi di natura che i cittadini nervianesi possano usare a pieno regime. E l'esempio di come il progetto appartenga non al regno delle chimere ma abbia i piedi ben piantati nella realtà , spiega Cozzi, è a una manciata di chilometri da Nerviano, sul territorio comasco.

"Penso alle vasche del Lura a Lomazzo - prosegue - a disposizione della cittadinanza locale e non solo, diventando un punto di attrazione naturalistica dell'intera zona". Il collaudo dell'opera idraulica sarà il prossimo passo ma poi, dice Cozzi, "Si arrivi alla stipula della convenzione per la gestione dell'area verde". L'ex primo cittadino nervianese ha voluto ringraziare anche l'assessore Pietro Foroni e i consiglieri Simone Giudici, Silvia Scurati e Curzio Trezzani "per l'attenzione costante e concreta verso il nostro territorio".

