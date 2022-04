Intesa che funziona non si cambia. Anzi, si rafforza e potenzia. Cornaredo ha deciso di esprimere nuovamente il suo assenso al 'Patto locale per la sicurezza' che vede coinvolte più municipalità del Magentino.

Intesa che funziona non si cambia. Anzi, si rafforza e potenzia. Cornaredo ha deciso di esprimere nuovamente il suo assenso al 'Patto locale per la sicurezza' che vede coinvolte più municipalità del Magentino. Oltre alla stessa Cornaredo e a Magenta, infatti, vi figurano Boffalora sopra Ticino, Bernate Ticino, Corbetta, Marcallo con Casone, Mesero, Ossona, Santo Stefano Ticino, Abbiategrasso, Albairate, Cassinetta di Lugagnano, Cisliano, Ozzero, Robecco sul Naviglio, Arluno, Bareggio, Cusago, Pregnana Milanese, Sedriano, Settimo Milanese, Vittuone e Vanzago. L'intesa è volta a "Incrementare - come spiega il comune di Cornaredo nella delibera di adozione del suo assenso - i livelli di sicurezza urbana nel territorio". Tutto questo nella considerazione che "Il manifestarsi della dimensione urbana dei problemi riguardanti la sicurezza non consente di ricomprendere in tale materia solo i fenomeni di criminalità organizzata, ma anche quelli di criminalità diffusa rendendo prioritario assicurare sistemi di governo della sicurezza urbana che sappiano affiancare ai tradizionali interventi per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica iniziative capaci di migliorare la vivibilità del territorio e la qualità della vita coniugando prevenzione, mediazione dei conflitti, controllo e repressione".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!