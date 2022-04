In ricordo di don Gerolamo

La sua scomparsa è avvenuta circa un anno fa e il suo ricordo è più che mai vivo nella comunità. Parroco a Bareggio dal 1989 al 2009, don Gerolamo Castiglioni sarà da ora in avanti ricordato in modo ancora più tangibile dai suoi ex parrocchiani.

La sua scomparsa è avvenuta circa un anno fa e il suo ricordo è più che mai vivo nella comunità. Parroco a Bareggio dal 1989 al 2009, don Gerolamo Castiglioni sarà da ora in avanti ricordato in modo ancora più tangibile dai suoi ex parrocchiani. Al suo nome, infatti, l'Amministrazione comunale ha deciso di dedicare una targa su cui sta scritto "Un bello sguardo d'uomo libero". Molti i bareggesi presenti alla cerimonia della sua scopertura. "La nostra Amministrazione - ha spiegato il sindaco Linda Colombo - ha subito accolto la proposta della parrocchia per ricordare un uomo che tanto di buono ha fatto per la nostra comunità nei vent'anni in cui è stato parroco".

