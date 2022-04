"Tutti uniti. Stop the war!"

Safari Park di Pombia: merenda solidale per i bambini ucraini ospitati nel Novarese. "Una giornata col cuore; un momento di grandi emozioni e condivisione".

Safari Park, considerato il delicato momento storico e sociale, si è attivato a favore di chi più in particolare sta soffrendo: i bambini, creando un eccezionale appuntamento diventato un successo di solidarietà per l’intera comunità piemontese. Safari Park in sinergia con l’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, ambito territoriale di Novara, hanno organizzato l’evento in base ai dati degli inserimenti scolastici pubblicati dall’USR Piemonte. Per un totale di 276 alunni inseriti e 242 alunni validati in 104 Istituti Scolastici di tutti i gradi di formazione. I 250 ospiti sono stati puntualmente accompagnati grazie al Servizio Trasporti Novarese e alla Società Autoservizi Fontaneto, le quali hanno cortesemente posto a disposizione i mezzi per l’arrivo dei bambini e dei rispettivi accompagnatori.

L’iniziativa è stata curata da Royal Time e presentata da Sara Negri , quest’ultima ha appellato sul palco importanti ospiti a livello regionale che hanno contribuito attivamente durante l’arco dell’evento. Orfeo Triberti, presidente Safari Park, il primo relatore intervenuto, ha riportato l’attenzione del ruolo del Parco Zoologico durante il difficile periodo di pandemia e come la solidarietà abbia vinto sulle difficoltà. “Safari park con la Merenda del Cuore vuole essere vicino a tutto il Popolo ucraino” ha dichiarato Triberti.

A seguire è intervenuto l’assessore a Energia, Ambiente e Ricerca di Regione Piemonte Matteo Marnati, sottolineando l’importante rete organizzativa e collaborazione tra le Istituzioni, che ha permesso al Piemonte di accogliere un importante arrivo di profughi. Successivamente l’intervento di Federico Binatti, presidente della Provincia di Novara, che ha rinnovato e assicurato il totale sostegno della Provincia e della Popolazione. Il terzo relatore è stato Giovanni Grazioli, vicesindaco di Pombia, che si è congratulato con gli abitanti della Regione e più nello specifico di Pombia per lo spirito di solidarietà, aggregazione e predisposizione all’aiuto umanitario.

È stata la volta poi della professoressa Gabriella Colla, dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Novara, che ha portato i saluti del Prefetto di Novara Francesco Garsia, il Questore di Novara Rosanna Lavezzaro e l’omaggio del dirigente dell’Ufficio Scolastico Territoriale Giuseppe Bordonaro, del comandante dei Carabinieri di Novara Antonio Renzetti e della Guardia di Finanza della Compagnia di Borgomanero con il comandante Nicola Milchiori.

La professoressa Colla ha presentato dei filmati riguardanti disegni e lavori realizzati dall’Istituto Comprensivo Antonelli di Bellinzago, per l’iniziativa 'La Pace vista coi miei Occhi', anticipando la partecipazione al Salone del libro di Torino 2022 con i lavori realizzati in occasione della 'Merenda del Cuore'. Ha proseguito in ordine l’intervento di Luca Torno, responsabile Relazioni Esterne Safari Park Lago Maggiore e vicepresidente del Club del Marketing e della Comunicazione, che ha evidenziato l’importanza di una immediata pace per i conflitti militari ma anche per il nostro pianeta, da attuare tramite consumi responsabili, rispetto per l’ambiente e salvaguardia animale.

Al termine della presentazione conclusa con uno “Stop the War”, vi è stata la partenza dei treni per il tour guidato Safari Park, volto ad ammirare le varie specie animali presenti. Il pranzo è stato offerto dal Gruppo Seafood, e in proseguimento la dimostrazione educativa del “Il Volo dei Rapaci” tradotto in lingua ucraina.

La giornata si è conclusa grazie al prezioso contributo di Fattoria Scaldasole, Panificio Placido, e Tonetti Patisserie, che hanno provveduto alla merenda per tutti gli speciali ospiti del parco, a cui è stato conferito un omaggio in ricordo della giornata solidale. L’evento si è svolto con la collaborazione della Consulta Provinciale Studenti rappresentata da Manuela Bernardi, Presidente del Coordinamento Regionale e del tutor Luciano Fiorenza. Un ringraziamento particolare a tutti i volontari, agli interpreti, alla regia dei ragazzi del Club del Marketing e della Comunicazione Young e al Team e Ufficio Stampa di Royal Time.

Tra lacrime di gioia dei bimbi e di emozione degli operatori il Safari Park, Torno e Colla concludono: "Siamo tutti uniti, siamo tutti un Popolo. Grazie, stop the war!".

