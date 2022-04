Sarà 'Sguardi su Pasolini', la mostra fotografica a cielo aperto allestita in piazza IV Novembre a Legnano a chiudere 'Pasolini cent’anni'.

Sarà 'Sguardi su Pasolini', la mostra fotografica a cielo aperto allestita in piazza IV Novembre a Legnano a chiudere 'Pasolini cent’anni', il programma di iniziative legate al centenario dalla nascita dello scrittore e intellettuale. La mostra, organizzata dal Comune in collaborazione con l’Archivio Fotografico italiano sarà inaugurata domenica 10 aprile, alle 11. Negli espositori troveranno spazio sedici pannelli con le riproduzioni degli scatti di Stefano Ciol ('Paesaggi di Casarsa della Delizia”) e di Roberto Villa (“Gli Orienti di Pasolini'). Le fotografie sono accompagnate da parole dello stesso Pasolini, tratte dalle sue opere letterarie o estrapolate da dichiarazioni. L’esposizione a cielo aperto segue quella realizzata con le stesse modalità per “Musazzi100” inaugurata alla fine di gennaio e ribadisce l’indirizzo scelto dall’amministrazione comunale di diffondere la presenza delle espressioni della cultura al di fuori dei luoghi canonici per fare di alcuni spazi pubblici della città luoghi di cultura.

"Questa mostra chiude il ricco calendario dedicato alla figura di Pier Paolo Pasolini e non possiamo che dirci soddisfatti per l’interesse che ha suscitato il programma proposto – affermano l’assessore alla Cultura Guido Bragato e il consigliere incaricato alla Valorizzazione dei luoghi della cultura Paolo Scheriani - Desideriamo ringraziare tutte le persone, e le realtà che, a vario titolo, hanno contribuito al successo delle iniziative pasoliniane: Luciano Mastellari, la Compagnia RadiceTimbrica, Cineproposta e Cineforum Pensotti Bruni, l’Archivio fotografico italiano, il Teatro Tirinnanzi, Mauro Monni, il Centro Pertini, lo Spazio Incontro Canazza e lo staff dell’ufficio Cultura". La mostra resterà allestita per tutto il mese di aprile.

