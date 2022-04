Il 9 aprile, alle 18, il Castello di Legnano apre le sue stanze alla decima edizione del Festival Fotografico Europeo.

Il 9 aprile, alle 18, il Castello di Legnano apre le sue stanze alla decima edizione del Festival Fotografico Europeo, l’iniziativa con la curatela artistica di Claudio Argentiero e che gode del patrocinio di Commissione Europea, Regione Lombardia, Provincia di Varese e delle Amministrazioni comunali di Legnano, Busto Arsizio, Castellanza, Castiglione Olona, Cairate, in partenariato con Istituto Italiano di Fotografia-Milano, 29 Art Gallery-Milano, con l’apporto tecnico di EPSON Digigraphie Italia e il supporto di FUJIFILM, CITIES a Contemporary View e di gallerie e realtà private. Cinque saranno gli autori in mostra al Castello; quattro stranieri e un italiano, Roberto Travan, che nel progetto “Slava Ukraini!” documenta la guerra nel Donbass cominciata nel 2014.

Il Festival, dedicato alla fotografia storica, moderna e contemporanea, che spazia dalla fotografia storica al reportage d’autore, dalla fotografia d’arte all’architettura, dalle ricerche creative alla documentazione del territorio si mantiene anche in questa decima edizione fedele al suo taglio interdisciplinare e comprende conferenze, proiezioni, presentazione di libri, workshop e iniziative site specific per approfondire l’evoluzione del linguaggio fotografico e visivo. In attesa della definizione completa del calendario a Legnano va segnalato, il 19 maggio alle 21, “Ordine sparso”, libere improvvisazioni di Max de Aloe (armonica cromatica e fisarmonica) su foto d’autore proiettate.

