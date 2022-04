Area ex Rede: 5 milioni di euro

Parabiago: ecco per la riqualificazione dell'area ex Rede un finanziamento di 5 milioni di euro nell'ambito del Pnrr del Governo.

Del suo programma elettorale è uno dei punti qualificanti. Si può quindi intuire il canto di giubilo dell'Amministrazione comunale di Parabiago retta dal sindaco Raffaele Cucchi quando si è vista concedere per la riqualificazione dell'area ex Rede un finanziamento di 5 milioni di euro nell'ambito del Pnrr del Governo. "Questo - dice il primo cittadino - ci permette di proseguire senza indugio nella realizzazione di uno spazio pubblico che cambierà il modo di vivere il centro cittadino, uno spazio in cui si attiveranno processi di socialità, attrattiva e best practice nei servizi offerti".

I finanziamenti sono funzionali alla realizzazione del primo lotto con cui sarà risistemata l'ala sud dell'edificio che sorge verso la futura piazza. Cucchi non manca di ringraziare Carla Musazzi e gli eredi "Per la lungimiranza dimostrata come imprenditrice e dando esempio di come si possa fare bene per sé ma anche dando lavoro a molti parabiaghesi e continuando a fare bene restituendo alla città un'area strategica e centrale".

Il primo tassello di un intervento che comincia a muovere i suoi passi dopo una trattativa tra comune e proprietà partita nel 2019 e culminata nell'approvazione del progetto di rilancio dell'area durante un consiglio comunale del 2020 è quindi stato posto.

