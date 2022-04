Primavera in ballo (gratuito)

Nuova iniziativa di Auser Magenta a favore della cittadinanza. Per i mesi di aprile e maggio serate e pomeriggi "danzanti" saranno ad accesso gratuito per tutti.

Nuova iniziativa di Auser Magenta a favore della cittadinanza. Per i mesi di aprile e maggio serate e pomeriggi "danzanti" saranno ad accesso gratuito per tutti: "Il direttivo, dopo due anni di un contesto storico difficile e drammatico per i motivi che tutti sappiamo, intende in questa maniera dare un ulteriore contributo al benessere dei cittadini, quello fisico e quello psicologico", spiega il presidente Nicola Branca.

"La nostra associazione, come ormai tutti sanno, fa parte di quel prezioso patrimonio di terzo settore così peculiare e così fondamentale per la società italiana. La ragione della sua esistenza ed azione sta nell'aiuto agli altri, nella lotta alla solitudine, inclusione sociale, fuoriuscita dalla marginalità. L'attività del ballo, e del ballo amatoriale in situazioni aggregative, è ormai riconosciuto come straordinariamente efficace per mantenere un buon livello di benessere psicofisico. Per questo, con il risveglio della primavera, abbiamo deciso di offrire l'opportunità dell'entrata totalmente gratuita (usualmente comunque il costo di ingresso è estremamente basso), per indurre anche i più timidi a provare l'esperienza benefica del ballo e dello stare insieme".

Tutto questo nella convinzione che la cura migliore a qualsiasi male od a qualsiasi dramma, come pure la prevenzione più efficace, risiedano nei valori sociali, nella relazione nella collaborazione tra persone nel rispetto della libertà individuale di ognuno. "La pace è qualcosa che si costruisce di giorno in giorno", chiosa Branca; "e tutti i nostri volontari, in fondo, lo sanno. Dedichiamo idealmente questa primavera e questa nostra iniziativa a tutti i volontari di tutte le associazioni locali".

