Per la Pasqua Égalité, la boulangerie di Porta Venezia a Milano, presenta 'La Colombe', una personalissima versione del tradizionale dolce italiano protagonista della festa.

Per la Pasqua Égalité, la boulangerie di Porta Venezia a Milano, presenta 'La Colombe', una personalissima versione del tradizionale dolce italiano protagonista di questa festa. Da sempre le festività pasquali rappresentano un momento di pace e unione, un’occasione per ritrovare la gioia dello stare insieme. Per rendere omaggio allo spirito autentico di questa festa, Égalité ha creato dolce che unisce la cultura italiana a quella francese e dona aiuto alla popolazione ucraina grazie a un’iniziativa benefica; per ogni lievitato venduto parte del ricavato sarà devoluto all’associazione Odissea della Pace per organizzare la spedizione di beni di prima necessità nel paese in guerra. La Pasqua 2022 diventa un'ulteriore occasione per concretizzare quello che da sempre è lo spirito di Égalité: trasmettere i valori di uguaglianza e fraternità come avvenne durante la Rivoluzione francese.

L’impasto della Brioches Nanterre incontra il cacao e la glassatura nella forma della tradizionale colomba italiana creando La Colombe: un lievitato al burro morbido e profumato, guarnito con nocciole pralinate e crema al gianduia capace di raccontare la tradizione della viennoiserie francese e quella della pasticceria italiana. Soffice come una nuvola l’impasto della Colombe si combina perfettamente con il gusto forte del cacao e crea uno squisito contrasto con la glassatura croccante. Originario dall’omonimo comune situato nella periferia occidentale di Parigi, la nascita della Brioche Nanterre viene fatta risalire al Medioevo, quando veniva proposto come tipico “dolce delle feste”. Prezzo: 24 euro per 500 grammi.

La Pasqua da Égalité si tinge di giallo e blu: in un momento così difficile la boulangerie di via Melzo ha deciso di donare un aiuto concreto alla popolazione ucraina colpita dalla guerra. Il ricavato della vendita della Colombe sarà in parte devoluto all’associazione Odissea della Pace. L’associazione è nata grazie all’arcivescovo della chiesa Ortodossa milanese di San Nicola per portare sostegno ai civili ucraini. Dopo ben due spedizioni di beni di prima necessità rese possibili grazie alle moltissime donazioni, al lavoro di centinaia di volontari, alla collaborazione di associazioni, aziende di autotrasporti e istituzioni comunali, è in programma Odissea Della Pace 3 una nuova raccolta a cui contribuirà Égalité con l’attività di beneficenza della Colombe.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!