"Truffe: fate attenzione"

Gli episodi, negli ultimi giorni, sono stati tre. Uno, purtroppo, è andato a segno, gli altri due per fortuna non hanno avuto buon esito. Truffe a Casorezzo.

Gli episodi, negli ultimi giorni, sono stati tre. Uno, purtroppo, è andato a segno, gli altri due per fortuna non hanno avuto buon esito. Anche a Casorezzo l'emergenza truffe si fa sentire "Spacciandosi per funzionari dell'acqua - ha spiegato il sindaco Pierluca Oldani - delle persone sono entrate in un'abitazione con la scusa di dover verificare la presenza di gas nell'acqua e hanno depredato di alcuni oggetti di valore la persona truffata. Negli altri due casi, invece, i potenziali bersagli hanno avuto l'accortezza di non fidarsi e di chiamare le Forze dell'ordine".

L'insidia continua comunque a nascondersi sottoforma di persone ben vestite, dai modi gentili e dalla parola sciolta. E quindi Oldani invita i suoi concittadini ad adottare prudenza allertando le Forze dell'ordine. "Abbiamo già fatto diversi incontri per i cittadini - conclude - anche con i Carabinieri; altri ne proporremo per contrastare queste odiose truffe".

