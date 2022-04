Premiazioni CAI

Durante l'ultima assemblea associativa la sezione Cai di Inveruno ha premiato gli associati con 25 anni e 50 anni di vita associativa sulle spalle e nei piedi.

Durante l'ultima assemblea associativa la sezione Cai di Inveruno ha premiato gli associati con 25 anni e 50 anni di vita associativa sulle spalle e nei piedi. “Visti gli ultimi due anni di pandemia che non hanno consentito ritrovi in presenza, ne abbiamo approfittato ora per consegnare i meritati riconoscimenti”, racconta il presidente Francesco Barni. Ecco quindi i premiati: per l'anno 2020, hanno ritirato il riconoscimento per i 25 anni di iscrizione Tiziano Balossi, Ambrogio Caletti, Angela Teresa Invernizzi, Fabio Mocchetti ed Elia Vismara. Per i 50 anni di iscrizione, invece, i premiati sono: Renato Garavaglia e Carlo Vago. Per l'anno 2021, invece, per i 25 anni di iscrizione a ritirare il premio sono stati: Paolo Colombo Speroni e Valerio Milani, mentre per i 50 anni di iscrizione, i premiati sono: Luigi Cucchetti, Giovanna Gualdoni e Gianmario Garavaglia. Al momento l'associazione conta circa 220 associati, tra cui un buon numero di giovani, “Un ottimo segno per il futuro della nostra sezione”, conclude Barni.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!