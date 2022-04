Strani e insopportabili odori

Il problema si è fatto sentire anche ad Arluno. Alcuni cittadini, i giorni scorsi, hanno avvertito alcuni miasmi insopportabili e fatto circolare la notizia sia in paese, sia attraverso i social.

Il problema si è fatto sentire anche ad Arluno. Alcuni cittadini, i giorni scorsi, hanno avvertito alcuni miasmi insopportabili e fatto circolare la notizia sia in paese, sia attraverso i social. Il problema ha suscitato, come era facile prevedere, anche il mondo istituzionale del paese. A portare il tema all'attenzione del consiglio hanno provveduto due distinte interrogazioni, una firmata da Alfio Colombo ed Elisabetta Fusar Poli di 'Cambiamo Arluno', l'altra da Nella Maria Corrado della Lega. Identico il tenore: alcuni cittadini hanno avvertito (a nord di via Fanin, ha specificato in particolare Fusar Poli) odori strani e nauseabondi che hanno causato loro anche irritazioni e lacrimazioni, cosa intende fare la giunta al riguardo? L'assessore Nicoletta Rondina , dal canto suo, ha spiegato che il comune è sul pezzo e ha compiuto rilevazioni atte ad accertare da dove gli odori provenissero. E l'esito finale è stato individuato nell'uso di concimanti per attività di coltivazione agricola secondo diverse tecniche, dal compost ai liquami. "Il Comune è certamente sensibile a questa tematica - ha concluso Rondina - e invitiamo i cittadini, con alcuni dei quali ci siamo incontrati i giorni scorsi, a segnalarci eventuali situazioni non attraverso i social, ma rivolgendosi all'ufficio del Comune".

