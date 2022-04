Urto tra due aerei in pista

L'episodio è avvenuto all'aeroporto di Malpensa. Danni lievi e nessun ferito. Due velivoli si sono urtati, sul posto le verifiche del caso.

Inizio settimana con lieve incidente tra due aeromobili nelle scorse presso l’aeroporto di Malpensa. Nessun ferito tra i passeggeri e gli operatori aeroportuali in piazzale. Questa la prima ed importante notizia da comunicare. La dinamica? Presto detto: “Un aereo appena atterrato allo scalo è entrato in contatto con la parte terminale dell’ala di un altro aeromobile pronto a decollare". Questo il comunicato ufficiale rilasciato. I passeggeri sono stati fatti sbarcare normalmente ed il volo riprogrammato con due ore di ritardo con un aereo sostitutivo. I danni comunque sono di lieve entità e sono in corso le attività di verifica.

