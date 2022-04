Le uova dell'Avis

Avis Inveruno organizza in occasione della Pasqua una vendita di uova di cioccolato per domenica 10 aprile in piazza San Martino dalle 8 alle 12.

Avis Inveruno organizza in occasione della Pasqua una vendita di uova di cioccolato per domenica 10 aprile in piazza San Martino dalle 8 alle 12. Il ricavato sarà devoluto in beneficenza a un ente che si occupa di ricerca contro il cancro. A ogni nuovo iscritto alla sezione Avis, sarà regalato un uovo pasquale.

