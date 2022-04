Weekend di Pasqua... in volo

"Allacciate le cinture e... si vola". Nel weekend di Pasqua, infatti, sarà possibile provare l’emozione di un giro in elicottero decollando da Volandia.

"Allacciate le cinture e... si vola". Nel weekend di Pasqua, infatti, sarà possibile provare l’emozione di un giro in elicottero decollando da Volandia. Si rinnova anche quest’anno, insomma, la partnership tra il Parco e Museo del Volo ed Eliossola per offrire ai visitatori del museo l’opportunità di provare la particolare esperienza. L’Ecureuil AS350B3, pilotato dal comandante Massimo Piralla, sarà nella struttura accanto a Malpensa nelle giornate di sabato 16, domenica 17 e lunedì 18 aprile, a disposizione dei presenti che, acquistando l’apposita esperienza presso il Volandia Store, potranno, dopo aver ricevuto un briefing di sicurezza e sulle modalità di imbarco, salire a bordo del velivolo e alzarsi in cielo.

Più precisamente, l’elicottero decollerà dalla zona prato nei pressi dei grandi aerei per dirigersi verso la torre di controllo dell'aeroporto, con la possibilità di ammirare gi velivoli e le piste per poi virare a destra ed andare a sorvolare l’area di Vizzola e il fiume Ticino e quindi rientrare ed atterrare al museo compiendo un tragitto adatto non solo a chi si è già cimentato con questa emozionante attività, ma anche a chi magari vuole provare a vincere qualche resistenza o timore personale (la durata è stimata in circa 5 minuti e può variare a seconda delle condizioni meteo e di traffico in avvicinamento allo scalo aeroportuale).

"Nonostante l’aumento dei costi, che non ha risparmiato i mezzi aerei, Volandia ed Eliossola hanno fatto di tutto per offrire un prezzo il più possibile accessibile, che per ogni adulto sarà di 60 euro e per i bambini fino agli 11 anni, invece, 40 - scrivono dal Parco e Museo del Volo - Ricordiamo, infine, a tutti i visitatori che l’attività è soggetta all'autorizzazione della torre di controllo di Malpensa e che in caso di condizioni meteo avverse o scarsa visibilità potrà essere interrotta ad insindacabile giudizio del pilota. Le esperienze acquistate e non utilizzate potranno, comunque, essere rimborsate".

