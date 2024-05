Una sede per Athene noctua

Un’associazione sempre più attiva e propositiva per offrire occasioni di riflessione sulla storia locale e sul fare cultura.

Un’associazione sempre più attiva e propositiva per offrire occasioni di riflessione sulla storia locale e sul fare cultura. Ed ora, con una sede tutta propria. Stiamo parlando della realtà di Athene noctua che, da fine aprile, grazie alla disponibilità del Comune di Cuggiono di un salone nella vecchia scuola di Castelletto, ha trovato uno spazio per aprirsi ai cittadini e accogliere gli interessati alle proprie attività. L’associazione, che opera prevalentemente nel territorio della Valle del Ticino, ha l’obiettivo di effettuare studi e ricerche sulla valorizzazione culturale e sul paesaggio, sulla storia, sulle persone, sull’attualità del territorio per arricchirne l’offerta culturale, con lo scopo di allargarla anche ad ambiti ad oggi meno approfonditi come arte, letteratura, musica. I frutti di tale impegno sono messi a disposizione di tutti, a cominciare dalle scuole. La ‘tessera numero 1’ è della storica ex preside dell’Istituto cuggionese Carla Gennaro, ma i soci impegnati attivamente sono tanti e di grande competenza e valore nel campo della formazione: Enrica Castiglioni, Paola Baronio. Anna Gloria Berra, Livio Garavaglia, Stefano Natoli, Maria Luisa Rivolta, Silvia Calati, Malombra Scampini. “Da donazioni di biblioteche e privati abbiamo raccolto circa 700 vecchi volumi, che analizziamo e da cui prendiamo fonti - spiega la referente Enrica Castiglioni - il nostro impegno è organizzare incontri e convegni, uno molto bello sarà il 24 maggio dedicato al Parco del Ticino (con vedute particolari, curato da Norino Canovi, che divenne anche un documentario per Expo), ma anche pubblicazioni tematiche. Ci stiamo convenzionando con scuole e università e ora, grazie al Comune, saremo in sede ogni martedì pomeriggio dalle 14 alle 18”.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!