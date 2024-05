Insubria Sport tra i colli toscani

Lo scorso weekend un gruppo di cicloamatori dell’ASD Insubria Sport, attiva principalmente tra Cuggiono e i paesi limitrofi, è partito per un viaggio cicloturistico tra le colline toscane.

Due ruote, tante mete e il gusto di visitare alcuni dei luoghi più belli della nostra Italia. Lo scorso weekend un gruppo di cicloamatori dell’ASD Insubria Sport, attiva principalmente tra Cuggiono e i paesi limitrofi, è partito per un viaggio cicloturistico tra le colline toscane, da Pisa a Montepulciano con un percorso a tappe che ha toccato alcuni dei luoghi più belli e caratteristici della regione: tra gli altri, piazza dei Miracoli, Volterra, Siena con piazza del Campo e Montepulciano. Gli atleti hanno raggiunto la prima meta in treno, mentre le bici e i bagagli hanno viaggiato sul mezzo di supporto che si è ricongiunto coi ciclisti a Pisa e li ha affiancati lungo tutti i percorsi. Quasi come in un pellegrinaggio, i ciclisti hanno pedalato nella mattina per raggiungere le varie mete, che hanno invece visitato nel pomeriggio. “L’idea del viaggio è nata l’anno scorso, quando ero in vacanza in Toscana – racconta Roberto Carnago, organizzatore del viaggio – Sono rimasto talmente incantato da quei luoghi (dove sono state anche girate le note scene dei Campi Elisi de ‘Il gladiatore’, ndr) che ho voluto proporre questo percorso ai nostri ciclisti. È la prima volta che organizziamo un viaggio così su più giorni: fino ad oggi abbiamo organizzato uscite ma solo in giornata, per esempio nel Monferrato o la ciclogita a Miazzina dello scorso anno. Il riscontro è stato molto positivo e speriamo che questo sia solo il primo di molti viaggi che organizzeremo in futuro. Vorrei ringraziare segnatamente Francesco Ulivi, che ha guidato il mezzo di supporto e ci ha accompagnato lungo tutto il percorso”. “Il viaggio è stato molto bello – ci raccontano i ciclisti – e ci ha permesso di coniugare la nostra passione per il ciclismo con il gusto di vedere alcuni luoghi bellissimi”.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!