L'Asilo 'Paola Bonzi'

Il Nido comunale di Vanzaghello intitolato a Paola Chiara Marozzi Bonzi, fondatrice del Centro Aiuto alla Vita 'Mangiagalli' di Milano. La cerimonia ieri mattina (3 aprile).

Insegnante ed educatrice, fondatrice del Centro di Aiuto alla Vita 'Mangiagalli' di Milano, una donna coraggiosa che, grazie alla sua grande capacità di ascolto, ha saputo aiutare migliaia di donne ad accogliere la vita dei loro bambini. Ed è a lei, Paola Chiara Marozzi Bonzi, allora, che l'Amministrazione comunale di Vanzaghello ha voluto intitolare l'asilo Nido comunale di via Ragazzi del '99. Lì, alla fine, proprio nell'importante realtà cittadina, ecco domenica mattina scorsa (3 aprile) la cerimonia ufficiale, che ha saputo coinvolgere ed emozionare le tante persone presenti. "Paola è stata ritenuta ideale per l’intitolazione di questa scuola, che è appunto il primo approccio alla società dei bambini, ai quali lei stessa ha dedicato la sua intera vita - hanno scritto dal Comune - Nonostante le sfide che le si sono presentate, ha sempre profuso un costante impegno incontrando migliaia di mamme ed aiutandole a comprendere la grandezza del dono della maternità e, più in generale, della vita".

