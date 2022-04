La Biblioteca Digitale Lombarda (BDL) sviluppata dal 2008 in avanti, raccoglie documenti digitali pubblicamente accessibili, realizzati nell’ambito di più progetti promossi e sostenuti da Regione Lombardia.

La Biblioteca Digitale Lombarda (BDL) sviluppata dal 2008 in avanti, raccoglie documenti digitali pubblicamente accessibili, realizzati nell’ambito di più progetti promossi e sostenuti da Regione Lombardia. Gli utenti possono accedere direttamente via web – superando barriere spaziali e temporali - ad una parte significativa delle raccolte documentarie appartenenti a importanti biblioteche e archivi lombardi.

I servizi offerti dalla Biblioteca Digitale Lombarda (BDL) - Il catalogo consente di accedere a oltre 40.000 documenti integralmente digitalizzati appartenenti a tipologie diverse (manoscritti, edizioni antiche, fondi archivistici, collezioni di libri moderni, libretti per musica, periodici storici, cartografia, stampe e disegni, erbari) per un totale di più di oltre 4 milioni di pagine digitalizzate; i documenti digitalizzati rientrano nel posseduto di biblioteche e archivi lombardi; l’accesso ai documenti è libero, senza vincoli di diritti esistenti; è un servizio rivolto a tutti i cittadini; è disponibile la ricerca a partire dalle collezioni digitalizzate, inserendo eventuali successivi filtri; gli utenti più esperti possono avvalersi della ricerca avanzata che permette di combinare più canali di ricerca e filtri (titolo, autore, soggetto, data, tipologia documentaria...); dopo aver selezionato la collezione che interessa, si visualizzano gli oggetti (documenti) che ne fanno parte; individuato l’oggetto, si accede alla visualizzazione del digitale in varie modalità (una pagina, due pagine, miniature) con la possibilità di scorrere le pagine, ingrandirle, ottenere il corrispondente file pdf; per ciascun oggetto è disponibile una sintetica scheda descrittiva; alcune digitalizzazioni sono corredate da un indice che permette di puntare direttamente alle pagine che interessano.

