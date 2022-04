Dieci nuovi murales per il progetto 'Muri d’artista', giunto alla sua quarta edizione e curata quest’anno dall’associazione culturale 'Isorropia Homegallery'.

Dieci nuovi murales per il progetto 'Muri d’artista', giunto alla sua quarta edizione e curata quest’anno dall’associazione culturale 'Isorropia Homegallery', che si potranno scoprire e visitare presso la Cittadella degli Archivi della Città di Milano, il polo archivistico del Comune di via Gregorovius 15, nel quartiere Niguarda.

Le opere, realizzate da artisti visivi nazionali e internazionali lungo i muri del lato sud di Cittadella, in affaccio sul parco di via Racconigi, costituiscono il proseguimento del ciclo già avviato nel 2017 e raccontano una nuova parte della storia di Milano custodita in questi archivi.

