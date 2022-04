Trasporto pubblico: nuove regole

Con la fine dello stato di emergenza Covid, entrano in vigore nuove regole per viaggiare sui mezzi di trasporto pubblico.

Con la fine dello stato di emergenza Covid, entrano in vigore nuove regole per viaggiare sui mezzi di trasporto pubblico. Così, ecco che non serve più il green pass, rimane obbligatorio l’utilizzo della mascherina Ffp2 fino al 30 aprile, la capienza dei mezzi torna al 100% e sarà di nuovo disponibile la porta anteriore dei mezzi di superficie. Rimangono, invece, invariate la garanzia di corse scolastiche e bus navetta fino al termine delle scuole, le frequenze in metropolitana e la sanificazione continua di mezzi e stazioni.

