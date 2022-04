CRI-Unione Europea: partnership internazionale

La Federazione Internazionale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa (IFRC) lancia un nuovo partenariato ambizioso e innovativo con l’Unione Europea.

La Federazione Internazionale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa (IFRC) lancia un nuovo partenariato ambizioso e innovativo con l’Unione Europea. Il programma pilota tra la rete IFRC e l’UE, la Direzione generale per la Protezione civile europea e le operazioni di aiuto umanitario (DG ECHO) della Commissione europea, mira a diventare un nuovo modello per il settore umanitario.

Nell’arco di tre anni e in più di 25 Paesi, il partenariato fornirà finanziamenti alle Società Nazionali di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa per affrontare – più di quanto non si faccia già oggi – i bisogni umanitari delle persone vulnerabili e prepararle meglio alle emergenze. Il partenariato rafforza le priorità strategiche reciproche e si basa su cinque pilastri di intervento: preparazione alle catastrofi/gestione del rischio; preparazione e risposta alle epidemie e alle pandemie; assistenza umanitaria e protezione alle persone in movimento; assistenza in denaro e voucher; comunicazione del rischio, impegno della comunità e responsabilità.

“È fondamentale mettere in atto strategie a lungo termine – sottolinea Francesco Rocca, presidente della Croce Rossa Italiana e della Federazione Internazionale delle Società di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa (IFRC) – per rispondere in maniera sempre più forte alla complessità delle crescenti crisi umanitarie globali. Bisogna ragionare in maniera rapida e su larga scala, mettendo gli attori locali nella condizione di gestire autonomamente le azioni necessarie. Le comunità devono essere sempre più protagoniste: in questa direzione va l’importante partnership di oggi con l’UE. La pandemia ce lo ha insegnato: solo i Paesi ben organizzati nella risposta delle crisi riescono a risollevarsi ed è necessario uno sforzo collettivo perché nessuno si salva da solo“.

“Accolgo con grande speranza il partenariato programmatico pilota con IFRC – dichiara Janez Lenarčič, commissario europeo per la gestione delle crisi – partner di fiducia dell’UE che condivide la nostra volontà di attuare operazioni di aiuto umanitario più efficienti ed efficaci in tutto il mondo. I finanziamenti stanziati per questo partenariato riaffermano l’impegno della UE nel contribuire a soddisfare le crescenti esigenze delle persone vulnerabili in circa 25 paesi, in stretta cooperazione con le società nazionali della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa. Oggi è confermato anche il nostro impegno sulle partnership strategiche con le organizzazioni umanitarie”.

“I partenariati strategici a lungo termine – rimarca il segretario generale dell’IFRC Jagan Chapagain – sono essenziali per rispondere all’escalation delle crisi. Dobbiamo rispondere rapidamente, dobbiamo rispondere a livello globale e dobbiamo modernizzare il nostro approccio per avere un impatto efficace. Sappiamo che il sostegno umanitario più sostenibile è quello che è guidato localmente, che mette le comunità al centro dell’azione ed è finanziato attraverso un partenariato flessibile, a lungo termine e scadenzato. L’accordo pilota di oggi consente esattamente questo. “

Si partirà da diversi paesi dell’America Latina, dell’Africa occidentale e centrale e dello Yemen. L’obiettivo principale è fornire assistenza essenziale alle persone attualmente colpite dalle crisi umanitarie, dalle conseguenze della pandemia di Covid-19, dalle catastrofi e dai conflitti legati al clima e prevenire la perdita di vite umane e la sofferenza. Dopo la prima fase di attuazione, il partenariato mira ad espandere la sua portata e includere altri Paesi in tutto il mondo.

