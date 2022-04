Euro.PA Service: selezione operai

Euro.PA Service ha aperto una procedura di selezione per 'Operai Comuni Addetti ai Servizi di Pulizia'. L’individuazione dei candidati idonei avverrà con l’analisi comparativa della documentazione e dei curricula e, a seguire, in base ad un colloquio.

Euro.PA Service ha aperto una procedura di selezione per 'Operai Comuni Addetti ai Servizi di Pulizia'. L’individuazione dei candidati idonei avverrà con l’analisi comparativa della documentazione e dei curricula presentati dai candidati selezionati e, a seguire, in base ad un colloquio.

Per candidarsi alla posizione lavorativa oggetto di selezione, i candidati, di entrambi i sessi, interessati possono inviare la domanda di partecipazione all’indirizzo mail lavoraconnoi [at] europa-service [dot] it, indicando nell’oggetto: SELEZIONE OPERAI COMUNI ADDETTI AI SERVIZI PULIZIA – 01/2022.

