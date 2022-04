Continua con 'Santo Pasolini', reading di alcuni dei testi poetici di Pier Paolo Pasolini, il programma dedicato al centenario della nascita del poeta, scrittore e cineasta. Sabato 2 aprile alle 17 nello Spazio Incontro Canazza.

Continua con 'Santo Pasolini', reading di alcuni dei testi poetici di Pier Paolo Pasolini, il programma dedicato al centenario della nascita del poeta, scrittore e cineasta. Sabato 2 aprile alle 17 nello Spazio Incontro Canazza in via Colombes a Legnano, Luciano Mastellari, che tre settimane fa aveva aperto la rassegna al Centro Pertini con la lettura di alcuni scritti in prosa di Pasolini, si cimenterà con i passaggi focali della produzione in versi pasoliniana attingendo alle composizioni di tre raccolte: 'Le Ceneri di Gramsci', 'La Religione del mio tempo' e 'Poesia in forma di rosa'. Sono snodi in cui il tormento del poeta riflette i cambiamenti in atto in una società in cui sempre meno si ritrova e che culmineranno in un componimento in cui Pasolini, di fronte a un’intervistatrice, non si sa se reale o immaginaria, afferma la sua “disperata vitalità”. Mastellari sarà accompagnato da Riccardo Albè alla chitarra.

