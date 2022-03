Una candela di speranza

La candela accesa davanti alla Madonna del Santuario di Dairago: fedeli invitati a pregare per la pace in Ucraina e in tutti quei posti dove la pace non c'è.

Nel passato fu simbolo di speranza. E, a tutt'oggi, lo resta. La candela accesa davanti alla Madonna del Santuario di Dairago vide i volti tristi e le lacrime di persone che pregavano "Durante tutta la seconda guerra mondiale - ha scritto in una nota il parroco don Giuseppe Alloisio - affinché i soldati tornassero vivi a casa". Oggi non si parla più di Seconda Guerra Mondiale, ma di un dramma che sta colpendo la popolazione dell'Ucraina. E, dice don Giuseppe, quella candela resta accesa per la speranza che il Paese ora martoriato possa tornare ad assaporare la libertà.

"Abbiamo ritrovato il candelabro di allora - spiega il sacerdote dairaghese - questa candela rimarrà accesa tutti i giorni, ogni persona che entra in Santuario è invitata ad avvicinarsi e pregare per la pace in Ucraina e in tutte le parti del mondo dove la pace non c'è". Ucraina, quindi, ma non soltanto. La mente e il cuore potrebbero essere rivolti a esempio a realtà dove la pace ha ancora una voce molto flebile come Afghanistan e Yemen.

