Questionario per i giovani

Cosa fanno i giovani a Casorezzo? Quali sono le loro necessità e quali le loro ambizioni? L'Amministrazione comunale retta dal sindaco Pierluca Oldani ha voluto sentire i diretti interessati promuovendo un questionario conoscitivo in collaborazione con Officina Lavoro Onlus che gestisce lo sportello di orientamento lavoro in paese.

Ai questionari si potrà accedere attraverso un Qr code che il Comune farà consegnare ad alcuni volontari della Pro Loco al domicilio dei ragazzi. Un questionario non semplicemente conoscitivo, ma propositivo: "In due minuti - spiega Oldani - potranno rispondere alle poche domande su età, titolo di studio e attività che stanno svolgendo, corso di studi che stanno frequentando e ricerca di lavoro in caso di inoccupazione". Ai giovani casorezzesi sarà chiesto anche di indicare se abbiano bisogno di un eventuale supporto di consulenza per potersi orientare nello studio o nell'ambito lavorativo.

