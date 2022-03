Incontro contro le truffe

Organizzato dall'Amministrazione comunale di Canegrate al centro anziani di via Garibaldi. Un momento di confronto e per avere alcuni utili consigli.

Il fenomeno è tra quelli più deprecabili e non accenna ad avere flessioni. Alcune persone dagli apparenti modi garbati e ben vestite si presentano alla porta di persone fragili, soprattutto anziane, e cercano di raggirarle attraverso mille modalità per privarle di risorse economiche ma a volte anche di alto valore affettivo. Episodi di truffa sono stati registrati di recente anche sul territorio di Canegrate e per questo l'Amministrazione comunale ha coinvolto in un incontro tenutosi l'altro giorno al centro anziani di via Garibaldi.

Presenti erano il sindaco Roberto Colombo e il comandante della stazione dei Carabinieri di Parabiago Francesco Munafò. Oltrechè per fare il punto della situazione l'occasione è stata propizia per ricordare a chi ha presenziato le regole di comportamento essenziali da adottare per evitare di incorrere in raggiri. Tra queste il non aprire a persone sconosciute e, in caso di "visite" sospette, avvertire subito le Forze dell'ordine.

