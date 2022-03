Bimbi in visita agli uffici comunali: si chiama 'La Scuola si - cura in Comune', il progetto di educazione civica per i piccoli alunni di Marcallo.

Bimbi in visita agli uffici comunali: si chiama 'La Scuola si - cura in Comune', il progetto di educazione civica pensato e realizzato, appunto, dal Comune di Marcallo con Casone in collaborazione con la scuola dell’infanzia Don Antonio Zuccotti. E, così, ecco che, l'altro giorno, i piccoli alunni, muniti di una speciale mappa del paese e accompagnati nel loro percorso dagli agenti di Polizia Locale, sono stati accolti in Municipio dal sindaco Marina Roma e qui hanno potuto conoscere da vicino i Servizi Demografici, la sala giunta, l'ufficio del primo cittadino e la biblioteca, dove sono stati donati ad ogni classe due libri a tema sostenibilità e cura dell’ambiente, argomento che si riallaccia al programma didattico 2021/2022 della 'Don Zuccotti'.

Ma non è finita qui, perché i bambini continueranno questa loro esperienza nel mese di aprile quando verrà loro proposta un'attività dedicata al riconoscimento dei cartelli stradali e a come comportarsi da 'pedoni responsabili'. "Questa è solo una parte dei progetti di educazione civica promossi dall’Amministrazione comunale, che saranno proposti anche a tutte le classi dell’istituto comprensivo 'Edmondo De Amicis' - spiegano".

