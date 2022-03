Aperta la Tangenzialina

Taglio del nastro alla presenza delle autorità per la ‘tangenzialina’ di Bernate Ticino. Domenica 27 marzo, infatti, l'inaugurazione e l'apertura ufficiale.

Taglio del nastro, alla presenza delle autorità, per la ‘Tangenzialina’ di Bernate Ticino. Domenica 27 marzo, il sindaco Mariapia Colombo ha ufficialmente inaugurato la circonvallazione esterna che permetterà di snellire il traffico in centro al paese. Ad aprire il momento proprio le parole del primo cittadino che non ha mancato di rivolgere i ringraziamenti alle autorità presenti, ai rappresentanti delle associazioni, ai cittadini e in ultimo a Regione Lombardia e RFI per il lavoro portato avanti in stretta sinergia con l’Amministrazione Comunale. A prendere la parola poi Beatrice Uguccioni, consigliere di Città Metropolitana delegata alla Mobilitá e Infrastrutture: “Questa strada permetterà finalmente di togliere traffico dal centro abitato. Un’opera strategica che efficienta la mobilità e che avrà effetti positivi sulla qualità della vita. Sono evidenti i grandi benefici garantiti dalla nuova infrastruttura, perché la viabilità sarà più fluida e all’interno del paese vi saranno riduzioni di emissioni. La città metropolitana sostiene la realizzazione di infrastrutture come questa, tese a migliorare il benessere dei cittadini”. Cristina Chiappa, presidente del Parco del Ticino ha, quindin, messo l’accento sull’importanza dell’opera che si inserisce in un progetto più ampio, ovvero la realizzazione della Tav e l’ampliamento dell’autostrada Milano-Torino. Questo ha consentito il ripristino di un’area molto vasta che sarebbe altrimenti rimasta interclusa. La parola è passata poi a Gianluca Comazzi, capogruppo di Forza Italia in Regione Lombardia: “E' una gioia vedere una comunità che partecipa a questo momento così importante. Mi sono commosso nell’ascoltare l’emozione del sindaco a cui dobbiamo rivolgere un grande ringraziamento insieme alla sua giunta e ai sindaci precedenti”. A chiudere gli interventi è stato il Ministro del Turismo Massimo Garavaglia che ha focalizzato l’attenzione sull’importanza che opere come la tangenzialina rivestono. Gli interventi sulle infrastrutture sono essenziali a dispetto delle polemiche, perché permettono una mobilità all’avanguardia con lo sguardo al futuro. La cerimonia si è conclusa con la benedizione del parroco don Germano e il tradizionale taglio del nastro accompagnato dalla denominazione formale del tratto a ‘viale Lombardia’.

