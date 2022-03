Asilo Nido: open day online

Tutto è pronto per conoscere l’asilo nido comunale 'Santa Gianna Beretta Molla' di Robecchetto con Induno. Le famiglie interessate, giovedì 7 aprile alle 18, potranno effettuare una visita virtuale nella struttura di via Don Lorenzo Milani.

Tutto è pronto per conoscere l’asilo nido comunale 'Santa Gianna Beretta Molla' di Robecchetto con Induno. Le famiglie interessate, giovedì 7 aprile alle 18, potranno effettuare una visita virtuale nella struttura di via Don Lorenzo Milani tramite la piattaforma 'Google Meet' richiedendo il link per il collegamento tramite mail nido [dot] robecchetto [at] lagrandecasa [dot] it.

"Il nido è gestito dalla Società Cooperativa Sociale 'La Grande Casa' nata nel 1989 e che a livello regionale vanta alti e riconosciuti standard di qualità – afferma Marta Langè, assessore comunale alle Politiche Sociali – L’Open Day Online del prossimo 7 aprile è l’occasione per conoscere gli spazi della struttura e i relativi servizi, ma soprattutto il progetto pedagogico per i piccoli del paese".

