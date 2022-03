Volandia: 4 mila i visitatori in tre settimane, durante le quali c'è stato anche il ritorno tra i padiglioni di alcune scolaresche.

Volandia 'a quota' 4 mila. Ed essendo, appunto, il Parco e Museo del Volo, beh... forse termine migliore non ci potrebbe essere. Ma, stavolta, quei 4 mila sono i visitatori in tre settimane, durante le quali c'è stato anche il ritorno tra i padiglioni di alcune scolaresche. “Risultati più che soddisfacenti e che ci fanno ben sperare per l’avvio della stagione primaverile, da sempre punto di forza del museo - spiega il presidente, Marco Reguzzoni - Adesso siamo concentrati nel mettere a punto una serie di attività che animeranno ancor di più Volandia e che avranno il punto di massima proprio nei giorni di Pasqua, quando sarà possibile provare l’emozione di un volo in elicottero decollando dal nostro pratone fronte Malpensa. Non solo, però, perché il 9 aprile ospiteremo la prima edizione del Volandia Nerd Wing Day: un evento unico, organizzato con l’Associazione Culturale Galaxy, dedicato a tutti gli appassionati di cinema, fumetto, animazione, gioco e cosplay. Abbiamo riacceso i motori a pieno ritmo e ci auguriamo che il pubblico risponda con l'affetto e la stima a cui ci ha ormai abituato".

