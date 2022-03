La LIUC si presenta ai genitori degli studenti prossimi alla scelta degli studi universitari.

Sabato 2 aprile torna, infatti, l’appuntamento con 'L’Università dei figli raccontata ai genitori', evento ormai consueto per spiegare alle famiglie i percorsi di studio e gli orientamenti dei corsi di laurea in Economia aziendale e Ingegneria gestionale, gli sbocchi occupazionali, ma anche i servizi garantiti dalla LIUC agli studenti (in particolare Diritto allo Studio, Relazioni Internazionali e Career Service).

Interverranno, tra gli altri, il rettore della LIUC Federico Visconti e il responsabile del Centro di Ateneo per la Ricerca Educativo – didattica e l’Aggiornamento (CARED), Michele Puglisi.

L’evento sarà in forma ibrida: in presenza, con la possibilità di visitare i desk informativi già alle 10, e a distanza, con la diretta streaming interattiva a partire dalle 10.30. In entrambi i casi, per partecipare, è necessario iscriversi.

