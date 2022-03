Colori e stili

Anche i colori diventano lo specchio di nuovi stili e tendenze, i colori di tendenza del 2022 sono caldi e confortevoli e donano ai vari spazi un tono familiare e rilassato.

Anche i colori diventano lo specchio di nuovi stili e tendenze, i colori di tendenza del 2022 sono caldi e confortevoli e donano ai vari spazi un tono familiare e rilassato, le tonalità protagoniste prendono ispirazione dagli elementi naturali come i deserti o le foreste. Largo spazio al color ocra, che sfuma nel bronzo e nel cannella, il verde richiama la serenità e la magia dei boschi, ed il blu, colore rilassante per eccellenza, perfetto in opposizione con il bianco e con il legno. Il blu è perfetto per uno stile elegante e raffinato, è un colore che calma la mente, è perfetto in contrasto con i legni più chiari e con il color oro, donando eleganza all’ambiente. Il verde ci permette di ricollegarci alla natura, tra i colori di tendenza spicca il verde oliva, ottimo se abbinato ad un arredamento in legno, così da donare alla propria casa un effetto country chic. Il giallo è un colore pieno di luce, nella sua variante più accesa può donare un tocco pop all’ambiente. Altrimenti si può optare per un giallo ocra, che richiama i colori della sabbia, del deserto e dei paesi esotici. L’ocra raggiunge la sua massima espressione in contrapposizione con il grigio scuro, per un effetto più sobrio, e con il verde bosco per donare all’ambiente uno stile più esotico. Alla base abbiamo poi i colori neutri: beige, avorio, grigio… queste tonalità possono essere abbinate fra loro, oppure combinate con colori più accesi. Ancora, se si preferisce uno stile minimal, l’ideale è inserire dettagli neri. Immancabile il pantone dell’anno, il very peri, il quale non è protagonista solo della moda e dell’arte, ma anche dell’arredamento, che sia una parete o un oggetto, il pervinca non può mancare.

