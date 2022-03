'La Barricata': il Covid in ospedale

'La Barricata': la lotta al Covid in ospedale a Magenta. La dottoressa Alessandra Grittini ha presentato il suo libro sui due anni di pandemia.

Un’emergenza in realtà non ancora finita, una sfida improvvisa che non ci si sarebbe mai aspettati, una ‘barricata’ per tentare di salvare vite e affetti mentre il mondo chiudeva in lockdown. A Magenta è stato presentato il libro della dottoressa Alessandra Grittini ‘La Barricata’: “Questo libro vuole raccontare quello che è successo da un punto di vista efficace perché da dentro, è una specie di diario perché è iniziato con l’inizio della prima ondata e si è interrotto con grande speranza alla fine della prima, e purtroppo è stato ripreso più volte con la seconda, terza e quarta. E’ un libro che racconta le sensazioni, le emozioni della nostra squadra, il grande lavoro che abbiamo svolto, le emozioni dei pazienti, la gioia per quando ce la facevano e il dolore per quando non ce la facevano”.

Spiega il dottor Nicola Mumoli: “L’esperienza più importante è stata quella di una malattia nuova, quindi noi ci siamo dovuti inventare la medicina sul campo, perché effettivamente non si sapeva assolutamente nulla all’inizio e dopo due anni ne sappiamo veramente poco. Ci ha insegnato, come dice la dottoressa Grittini, da una parte a saper soffrire e dall’altra a cercare di aiutare; il grosso ostacolo che hanno avuto questi pazienti: la solitudine. E quindi noi abbiamo cercato di sopperire alla carenza dell’affetto dei parenti”.

“Io facendo il rianimatore - ci commenta la dottoressa Simona Cigolini - mi sono trovata a dover intubare la gente senza sapere il perché e che fine avrebbe fatto. Quindi se mi dovessero chiedere cosa ti ha insegnato la pandemia? A perdere, perché il rianimatore per definizione vuole vincere, è un testardo, lui deve portare fuori i malati, arrivano in rianimazione o chiamano il rianimatore per salvare la gente, io qua ho dovuto accompagnare un sacco di gente e quindi è stato difficilissimo”. Il testo, “consigliato anche a chi ancora non ci crede”, è edito dalla Memoria del Mondo.

