Sport al Parco Pratone

Taglio del nastro per le aree sportive al Parco Pratone di Buscate. L'appuntamento è sabato 2 aprile, alle 16. Ecco, allora, una struttura di Calisthenics e allenamento funzionale, campo di calcetto e da basket; quindi, organizzazione di partite dimostrative, appunto, di calcetto e basket con Asd Buscate Calcio e Basket Mastini. Per l'occasione, infine, sarà presente Alessandro Rossi, personale trainer e istruttore Calisthenics e allenamento funzionale.

