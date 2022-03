Si intitola 'Mettiamo il Parco nella Cava, non i rifiuti', l'assemblea pubblica organizzata per venerdì 25 marzo, presso la sala civica 'Dottor Lodi', da 'Insieme per Buscate, il bene di tutti'.

Si intitola 'Mettiamo il Parco nella Cava, non i rifiuti', l'assemblea pubblica organizzata per venerdì 25 marzo, alle 21, presso la sala civica 'Dottor Lodi' da 'Insieme per Buscate, il bene di tutti'. Il tema della serata, inevitabilmente, sarà "Dalla discarica al parco pubblico, ai rifiuti speciali: come ci siamo arrivati?"; l'occasione per confrontarsi, riflettere e capire meglio quanto sta accadendo.

