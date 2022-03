Vasi di fiori, il cui ricavato sarà devoluto alla raccolta fondi 'Sos Ucraina Altomilanese'. L'iniziativa della Pro Loco di Bienate e Magnago.

Vasi di fiori, il cui ricavato sarà devoluto a 'Sos Ucraina Altomilanese', la raccolta fondi attivata dai Comuni dell'Altomilanese (tramite la conferenza dei sindaci). Ecco, infatti, 'Un fiore per la pace', l'iniziativa promossa dalla Pro Loco di Bienate e Magnago, in occasione della 'Fiera di Primavera' di domenica 27 marzo. L'associazione sarà, allora, presente con un suo stand in piazza San Michele, per vendere, appunto, vasi di fiori che aiuteranno i profughi ucraini in fuga dalla guerra.

